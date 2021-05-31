شكرا لقرائتكم خبر عن وضع حجر الأساس لمشروع مدينة السيسي السكنية بعدد 10 آلاف وحدة في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع اللواء عباس كامل مدير المخابرات المصرية، بمشاركة رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار مساء يوم الإثنين، حجر الأساس لمشروع مدينة السيسي السكنية، بحضور قيادة فصائل فلسطينية ووزراء من حكومة رام الله.

ويقع مشروع المدينة السكنية على مساحة 100 ألف متر على بحر النصيرات، وعدد الوحدات السكنية 10 آلاف وحدة سكنية.

وتفقد اللواء عباس كامل خلال زيارته الراهنة للقطاع المواقع المقترحة للبدء في إعادة إعمار قطاع غزة والتي تأتي في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص ٥٠٠ مليون دولار دعما لإعادة الإعمار في غزة .