شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: انكسار الموجة الثالثة لـ«كورونا» خلال أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أن الوضع الوبائى لفيروس كورونا في مصر يشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الماضية، مع وجود انخفاض ملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات.

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، خلال الويبينار العلمى الذي نظمته وزارة الصحة والسكان للإعلان عن مستجدات الوضع الوبائى لكورونا والفطر الأسود، الأتثنين، إلى أنه من المتوقع استمرار الانخفاض الفترة المقبلة بحيث تنكسر الموجة الثالثة من الفيروس خلال أسبوعين، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة الاستمرار في الحذر من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس.

وقال إنه تم تحديث البروتوكول العلاجى لمرضى الفيروس من خلال إضافة نحو ٣ أدوية جديدة ثبتت فاعليتها في علاج كورونا خلال الفترة الماضية وتم إقرارها عالميًا، مشددًا على أن بروتوكول علاج كورونا ليس له علاقة بالفطر الأسود ولكن الاستخدام الخاطئ للأدوية هو الذي يؤدى للإصابة به.

وأوضح أن الفطر الأسود يصيب أحيانًا مرضى كورونا في الرعايات المركزة، وأن الوزارة وفرت خلال الفترة الماضية الأدوية الخاصة بمكافحة الفيروس وكذلك الفطر الأسود، حيث دخلت مصر كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بالبروتوكولات العلاجية المتعلقة بالفطر الأسود، لافتًا إلى أن حالات الإصابة بالفطر الأسود المكتشفة في مصر نادرة وغير معدية ومرتبطة بأمراض نقص المناعة.

وقالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن 50% من المصابين بالفطر الأسود تحدث لهم وفاة، وإن المرض غير معد وينبغى الامتثال لكافة البروتوكولات العلاجية التي تحددها المستشفيات، مشيرة إلى أن الوزارة خصصت مراكز ووحدات لعلاج الفطر الأسود، وأقرت بروتوكول علاج محدث لمواجهة حالات الإصابة بالفطر.

وأعلنت وزارة الصحة عن خروج 599 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 191332، فيما تم تسجيل 1007 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 46 حالة.