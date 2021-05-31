شكرا لقرائتكم خبر عن «كيميت بطرس غالى» تناقش «آفاق مستقبل القضية الفلسطينية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم مؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة، الخميس المقبل، ورشة عمل افتراضية، تحت عنوان: «آفاق المستقبل للقضية الفلسطينية بعد الأحداث الأخيرة»، ويشارك فيها: نبيل عمرو، السياسى والدبلوماسى الفلسطينى، مستشار الرئيس الفلسطينى، وعمرو موسى، وزير خارجية مصر الأسبق، أمين عام جامعة الدول العربية سابقًا، ونبيل فهمى، وزير خارجية مصر سابقًا، ونصيف حتى، وزير خارجية لبنان الأسبق.

وتناقش ورشة العمل، التى يفتتحها ممدوح عباس، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ‏الانتفاضة الأخيرة فى الأراضى الفلسطينية وما أعقبها من قصف متبادل بين الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة والجيش الإسرائيلى، ثم المشاركة الواضحة من جانب الفلسطينيين فى أراضى ١٩٤٨، ما دفع القضية الفلسطينية إلى مقدمة الاهتمام العالمى. وتستعرض الجهود المصرية فى تحقيق وقف إطلاق النار، والتى بدأت تحركات إقليمية ودولية فى اتجاه تثبيت وقف إطلاق النار والتفكير فى حلول مستقبلية، كما تبحث، بشكل واضح، تحولات فيما ينشره الإعلام الغربى عن القضية، والذى انعكس فى تصريحات بعض المسؤولين.

وتجيب ورشة العمل عن عدد من التساؤلات، أبرزها: ما التصورات لمستقبل القضية الفلسطينية، فى ضوء هذه المستجدات، وهل يمكن أن نكون فى لحظة مناسبة للبدء فى خطوات فى اتجاه التسوية؟