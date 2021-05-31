شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم" تنظم مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة التربية والتعليم، الاثنين، مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/ 2021، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وبالتنسيق والتعاون بين الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية والإدارة المركزية للتعليم الثانوي والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، ومديريات التربية والتعليم، وأقيمت بقاعة الفيديو كونفرانس بديوان عام الوزارة، وقاعات الفيديو كوفرانس بمديريات التربية والتعليم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتستمر المسابقة حتى 2 يونيو المقبل.

وفى هذا الصدد، قالت الدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام، إنه يتم حاليًا تنفيذ فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للصف الثالث الثانوي على مستوى المدارس الثانوية العامة الرسمية (عربي) للعام الدراسي 2021/ 2020، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي نحو تطويرالمنظومة التعليمية، موضحة أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الطلاب على التفوق العلمي، وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، والمساهمة في نشر ثقافة النظام الجديد للامتحانات والتقويم التربوي بالمرحلة الثانوية، والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب.

وأشارت شاهين إلى أنه يتم تنفيذ المسابقة من خلال 4 مراحل تنفيذية وهى «على مستوى الإدارات التعليمية، يليها على مستوى المديريات التعليمية، ثم مرحلة القطاعات، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة وهى (التصفية النهائية)»، حيث تتم بين الخمس مديريات الفائزة بالمركز الأول على مستوى كل قطاع لتحديد المديريات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهورية.

وفي الإطار ذاته، أكد أحمد موسى رمضان، الرائد العام لاتحاد مدارس الجمهورية، أن المسابقة تسير وفق قواعد عامة معلومة للجميع، منها: أن الفريق المتسابق يتكون من ستة طلاب بواقع عدد (2) طالب لكل شعبة (علوم، رياضة، أدبي)، ومواد التسابق: وتشمل (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، والجيولوجيا، والتاريخ، والجغرافيا، وعلم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق)، بجانب بعض الأسئلة التي تشمل (اختبارات ذكاء، مهارات شخصية، اتحادات طلابية، وثقافة عامة)، وتتكون الأسئلة من جزء تحريري وجزء شفوي، وذلك بمشاركة عدد 27 محافظة بواقع 162 طالب وطالبة يمثلون طلاب المرحلة الثانوية على مستوي الجمهورية من خلال (طالبين يمثلون القسم الأدبى، وطالبين يمثلون علمى علوم، وطالبين يمثلون علمى رياضة) ليصبح الفريق مكون من عدد 6 طلاب يمثلون المحافظة.

وأعلن موسى عن المديريات المشاركة في المسابقة اليوم وهى: (القاهرة، ومطروح، وبورسعيد، والفيوم، ودمياط، والشرقية، والبحر الأحمر، والمنيا، وسوهاج)، وفى اليوم الثانى 2021/6/1 (الإسكندرية، والغربية، والبحيرة، والمنوفية، والسويس، والجيزة، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، قنا)، وفى اليوم الثالث والأخير 2021/6/2 (كفر الشيخ، والقليوبية، والدقهلية، والإسماعيلية، وشمال سيناء، وبنى سويف، وأسيوط، والأقصر، وأسوان)، مضيفًا أنه سيتم تكريم المديريات الثلاث الفائزة بالمسابقة على مستوى الجمهورية وتسليم المديريات الفائزة دروع وشهادات تقدير، كما سيتم تكريم الطلاب الفائزون على النحو التالي: المديرية الفائزة بالمركز الأول (500 جنيه + شهادات تقدير) لكل طالب، والمديرية الفائزة بالمركز الثاني ( 400 جنيه + شهادات تقدير) لكل طالب، المديرية الفائزة بالمركز الثالث ( 300 جنيه + شهادات تقدير) لكل طالب.

ومن جانبه، أعرب الدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بخالص الشكر والتقدير للسادة القائمين على المسابقة وتنفيذها في ظل الظروف الراهنة( جائحة كورونا ) والتي تهدف إلى التعارف والتواصل بين الطلاب في مختلف المحافظات، وبث روح التنافس الشريف بين الطلاب في مختلف المواد الدراسية، وأضاف الدكتور رمضان أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي قد ساهم بشكل فعال في هذه المسابقة في إعداد ومراجعة أسئلة المسابقة بشكل فعال سواء للمواد الدراسية، وأسئلة المعلومات، والثقافة العامة.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن، وخالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات، والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات، وعدد من قيادات الوزارة.