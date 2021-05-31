شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع معدلات تطوير «الدائرى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه محافظ القاهرة ورئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى ورؤساء الشركات المنفذة لمشروع التطوير والصيانة الشاملة بالطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، جولة تفقدية بمواقع وقطاعات المشروع المختلفة.

واطّلع الوزير على التقدم فى أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والتقدم فى سير وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالأراضى والعقارات الواقعة فى نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير، والتى تقوم بها الهيئة العامة المصرية للمساحة ومحافظتا القاهرة والجيزة، واطمأن على حصول قاطنيها على التعويض، الذى حددته الجهات المعنية وفقًا للقانون.

وبدأت الجولة بتفقد المسافة من «الأتوستراد» حتى المريوطية بطول 12 كيلومترًا، وتابع الوزير التقدم فى أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأتوستراد، حيث تتم أعمال توسعة كوبرى الأتوستراد والمطالع والمنازل التى تربط الكوبرى بالطريق.

ووجّه الوزير بإزالة جميع التعديات على حرم خط السكة الحديد العباسية- طرة، وكذلك إعادة تخطيط منطقة سوق السيّالة، بالإضافة إلى إنشاء مطلعين من «البحر الأعظم» إلى الطريق الدائرى تسهيلًا لحركة تنقل المواطنين، كما شدد الوزير على أن أى قطاع يتم الانتهاء من أعمال الإنشاءات الخرسانية به يتم وضع طبقة الأسفلت عليه وتشطيبه فورًا لتسهيل الحركة المرورية على الطريق، كما وجّه بضرورة أن تتم أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة.

وتوجه لتفقد المسافة من المريوطية حتى نفق سعدالدين الشاذلى، حيث أكد وزير النقل استكمال جميع أعمال النيوجرسى فى المسافة من المريوطية حتى محور 26 يوليو وسرعة الانتهاء من الدراسة المتكاملة الخاصة بالاستغلال الأمثل لجميع المساحات الموجودة أسفل الكبارى، وخاصة أسفل الطريق الدائرى، كما وجّه برفع كفاءة محور صفط اللبن.

وتابع الوزير أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من تقاطع محور 26 يوليو حتى الإسكندرية الزراعى بطول 15 كم، ووجّه بسرعة البدء فى تطوير تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى. وأوضح وزير النقل أنه جارٍ تنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكى (ITS) ليكون الطريق الدائرى من الطرق الأولى فى مصر التى يُستخدم عليها هذا النظام.