شكرا لقرائتكم خبر عن «إسكان النواب» توافق على موازنة «المركزى للتعمير».. و5.3 مليار جنيه لـ«الصعيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد حمودة، على مشروع موازنة الجهاز المركزى للتعمير للعام المالى 2021/2022، والتى بلغت 8 مليارات، و322 مليون جنيه.

واستعرض اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز، تكلفة المشروعات التى ينفذها الجهاز حاليا، والتى تصل إلى 30.7 مليار جنيه «خطة استثمارية 21.9 مليار جنيه، ومشروعات بتمويل عدد من الوزارات والمحافظات وبعض أجهزة 8.8 مليار جنيه»، وتم الانتهاء من 294 مشروعا، خلال العام الحالى، بتكلفة 6.16 مليار جنيه، وتم تكليف الجهاز بتنفيذ الأعمال الإنشائية والطرق فى المشروع القومى لتطوير القرى المصرية (حياة كريمة) لـ24 مركزا فى 10 محافظات كمرحلة أولى.

وأضاف نصار أنه يتم تنفيذ عدة مشروعات بواسطة الجهاز، منها: محور الفريق كمال عامر، «ترعة الزمر سابقا»، بطول 12 كم بالجيزة، وتصل نسبة تنفيذه الإجمالية 65%.

وأكد نصار أنه تم التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من مشروع محور الفردوس وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية من رافد أبو الروس مطوبس/ فوة بطول 16 كيلو مترا، وإنشاء طريق الرياض سيدى سالم بطول 36 كيلو مترا، وتطوير ورفع كفاءة مدخل مدينة سيوة بطول 7 كيلو مترات، ازدواج طريق مطروح/ سيوة بطول 50 كيلو مترا، وأعمال الطبقة السطحية لطريق الجارة/ سيوة بطول 96 كيلو مترا، بالإضافة لطرق تنموية بمطروح بأطوال 350 كيلو مترا.

وقال نصار إن إجمالى تكلفة المشروعات الجارى تنفيذها هذا العام فى الصعيد 5.3 مليار جنيه خطة استثمارية، ومن أهمها مشروعات طرق مثل طريق تنيدة/ منفلوط بطول 298 كم، والطريق الإقليمى الشرقى حول مدينة أسوان بطول 23 كم/ ازدواج، ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الغربى «قنا- المحروسة- الطارف»، بطول 50 كم، وطرق داخلية بمحافظة سوهاج بأطوال 65 كم، وكذلك إنشاء كوبرى علوى للسيارات أعلى السكة الحديد وترعة الإبراهيمية بمدينة ملوى، ومجمع نيابات بمحافظة بنى سويف، مع تطوير 14 مجزرا على مستوى محافظات الصعيد.