شكرا لقرائتكم خبر عن التدخين خطر كبير في وجود كورونا.. «التضامن» تحذر: الشيشة بيئة خصبة لنقل الفيروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، مبادرة تحت عنوان «اختار صحتك.. اختار حياتك» لتوعية الأطفال والشباب بالآثار السلبية للتدخين، وذلك بمراكز الشباب والرياضة وبعض القرى بالمحافظات المختلقة ضمن مبادرة «قرية بلا إدمان» بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، الذي يوافق يوم 31 مايو من كل عام .

تهدف المبادرة إلى التوعية بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات، خاصة التدخين السلبى وتجنب وجود الأطفال في الأماكن التي يتواجد فيها المدخنون وكذلك رفع وعى النشء بعدم تقليد من يدخنون أو من يتعاطون المخدرات لخطورتها على الصحة، حيث يتم تنظيم فاعليات المبادرة بالتزامن مع المرحلة الجديدة من حملة «أنت أقوى من المخدرات» التي أطلقها الصندوق على نسختين لتوعية الشباب والفتيات بأضرار تعاطى المخدرات، تحت شعار «رحلة المخدرات ممكن تبسطك في أولها بس أكيد هضيعك في أخرها» المخدرات رحلتها صغيرة متسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات».

كما تضمنت المبادرة عروضا وأنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال، منها لعبة «السلم والدخان» والتى تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع، ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذي لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن.

وقال نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المبادرة تستهدف توعية الأطفال من سن 8 إلى 13 عاما ورفع الوعى حول أضرار التدخين خاصة التدخين السلبى وتجنب وجود الأطفال في الأماكن التي يتواجد فيها المدخنون، وكذلك رفع وعى النشء بعدم تقليد من يدخنون أو من يتعاطون المخدرات لخطورتها على الصحة، كما تستهدف أيضا توعية المراحل العمرية من سن أكثر من 13 إلى 35 عاما حيث يتم تنفيد أنشطة حول أضرار التدخين تتماشى مع كل مرحلة عمرية.

من جانبه، أشار عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى أن خطورة التدخين تكمن في أنه يضعف الجهاز التنفسي والرئة بشكل كبير، في ظل تأكيد منظمة الصحة العالمية بأن التدخين يمثل خطرا كبيرا بالنسبة للشخص المدخن في فترة وجود وباء كورونا، وأن «الشيشة» على وجه التحديد تمثل بيئة خصبة لنقل الفيروس إلى مدخنها، كما أن السجائر تقلل من قدرة الجهاز التنفسي للتصدى لأعراض الفيروس حال الإصابة به، كما أن إنفاق الأسرة المصرية المباشر على شراء منتجات التبغ يصل إلى 6% من إجمالى الدخل، كما أنه يسبب العديد من الأمراض مثل أمراض القلب والرئة والسرطان.

وأكد «عثمان» أن وباء التبغ يتسبب في وفاة ما يقرب من 6 ملايين شخص سنوياً حول العالم وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، منهم أكثر من 600 ألف شخص من غير المدخنين الذين يموتون بسبب استنشاق الدخان بشكل غير مباشر، كما أشار تقرير المنظمة أنه في حالة عدم اتخاذ التدابير اللازمة فسيزهق هذا الوباء أرواح أكثر من 8 ملايين شخص سنوياً حول العام حتى عام 2030، وستسجل نسبة 80% من هذه الوفيات التي يمكن الوقاية منها في صفوف الأشخاص الذين يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

على جانب آخر، وفي نفس السياق حقق الإعلان الأخير الذي أطلقة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ضمن حملة «أنت أقوى من المخدرات» نسبة مشاهدة كبيرة، حيث بلغ عدد مشاهدى الإعلان على صفحة الصندوق على «فيسبوك» أكثر من 20 مليون مشاهده منذ إطلاق الإعلان وحتى الآن، وأن ما يقرب من 90% من مشاهدي الإعلان على صفحة الصندوق «فيسبوك» والمتفاعلين معه من الفئة العمرية «15-35» عاما، بالاضافة إلى عدد المشاهدات والتفاعل الكبير مع الاعلان على «يوتيوب» ووسائل الإعلام الأخرى كما أن جميع غالبية التعليقات إيجابية ومشيده بالحملة الإعلامية ولصالح مكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات.