شكرا لقرائتكم خبر عن الجلالة أول جامعة مصرية تفعل شهادة أساسيات التحول الرقمي لطلاب البكالوريوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور أشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، بتوقيع بروتوكول تعاون، مع الاستاذ الدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بهدف إنشاء مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية والتدريبية بالجامعة، مشيراً إلى أنه ترتب عليه إنشاء وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات والتطوير المستمر، تحت مسمى «مركز تكنولوجيا المعلومات والاختبارات الإلكترونية»، لتدريب ومنح شهادة أساسيات التحول الرقمي لطلاب الجامعة.

أكد الدكتور طارق أبوالمعاطي القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للشؤون الأكاديمية، أن الزيارة تأتي كخطوة تنفيذية لاعتماد جامعة الجلالة كأول جامعة مصرية تفعل شهادة أساسيات التحول الرقمي على طلاب مرحلة البكالوريوس، كما وجه الشكر لجميع العاملين بالجامعة لما بذلوه من مجهود خلال الفترة الماضية من توفير البنية التحتية والتكنولوجية طبقا للمعايير الدولية، مؤكدا أن تلك الجهود تتكامل نحو خطة الجامعة كجامعة ذكية من الجيل الرابع.