شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 أطباء في سقوط «أسانسير» مستشفى عزل كورونا بوفد وزارة الصحة بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن أسانسير مستشفى عرفة التخصصى بالفيوم والمخصص لعزل حالات كورونا سقط بداخله 5 من أطباء وزارة الصحة أثناء تفقدهم المستشفى للاطمئنان على حالة المرضى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالفيوم، لـ«المصرى اليوم»، أن الأطباء تم استخراجهم من الأسانسير وتم الاطمئنان على صحة كل منهم.

كان اللواء رمزي المزين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا يفيد سقوط مصعد أسانسيرفي مستشفى تخصصي بالفيوم، بداخله 5 من الأطباء خلال جولتهم التفقدية بالمستشفى لمتابعة سير العمل.

وتبين أن الوفد الخاص من وزارة الصحة وصل إلى الفيوم للمرور على المستشفيات المحجوز فيه مرضى كورونا وأثناء تفقدهم مستشفى تخصصى سقط بهم بالأسانسير، وتم إجراء الفحوصات الطبية لهم داخل المستشفى المكونة من 6 طوابق وتم تحرير محضر بالواقعة.