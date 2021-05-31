شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب سيناء : الانتهاء من تطعيم العاملين في القطاع السياحي بـ لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع الفندقي والسياحي بالمحافظة وبدأت عملية التطعيم للجرعة الثانية.



أضاف "فودة"، خلال لقاءه الدكتورة غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، في حضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، أنه تم مناقشة سبل التعاون بين محافظه جنوب سيناء وزارة السياحة والآثار بما ينعكس على تطوير مدينة شرم الشيخ واستعدادها لاستقبال السياحة الروسية، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على أرواح العاملين في المجال السياحى وكافة السياح من كافة الجنسيات، واستعدادات الفنادق لاستقبال الوفود السياحية وسبل مواجهة المنشات السياحية ومراكز الغوص غير المرخصة بمدينتى شرم الشيخ ودهب.

وتوجهت الدكتورة غادة شلبى، إلى مركز التطعيم بمنطقه خليج نعمة، حيث التقت بالأطباء وفريق التمريض القائمين على المركز وبعض والعاملين بمجال السياحة بمنطقة خليج نعمه أثناء تلقيهم اللقاح الخاص بفيروس كورونا، وتلقت اللقاح.