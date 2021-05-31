شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطعيم عمال «فنادق جنوب سيناء» بالجرعة الثانية للقاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه تم الانتهاء من تلقى العاملين بالقطاع الفندقى والسياحى بالمحافظة لقاح كورونا، وبدأت عملية التطعيم للجرعة الثانية. وتوجهت الدكتورة غادة شلبى، نائبة وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إلى مركز التطعيم بمنطقة خليج نعمة، والتقت بالأطباء وفريق التمريض القائمين على المركز وبعض العاملين بمجال السياحة بالمنطقة أثناء تلقيهم اللقاح الخاص بالفيروس، وحرصت على تلقى الجرعة الثانية من اللقاح بالمركز.

وفى السويس، توجه فريق من مديرية الصحة، برئاسة الدكتور إسماعيل الحفناوى، وكيل وزارة الصحة، إلى مقر القنصلية السعودية بالمحافظة لمتابعة جاهزية الفرق وتوافر جميع الاحتياجات والخدمات المقدمة لتسهيل إجراءات تطعيم العاملين بها بلقاح كورونا.

وفى بورسعيد، استمرت جهود الفرق الطبية المتنقلة فى إعطاء لقاح كورونا لجميع العاملين بالقطاع التعليمى.

وفى شمال سيناء، ارتفعت عدد حالات الشفاء من كورونا إلى 2699 حالة شفاء منذ بداية الجائحة. وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة، إن هناك إقبالًا كبيرًا من مواطنى المحافظة على التسجيل لتلقى التطعيم للجرعتين الأولى والثانية.

وفى المنيا، أعلن المحافظ، اللواء أسامة القاضى، عن تشغيل 7 مراكز متنقلة للتطعيم ضد كورونا، مشيرًا إلى أن إجمالى مَن حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح، منذ بدء التطعيم حتى الآن، بلغ 57 ألفًا و336 مواطنًا بجميع مراكز المحافظة، من خلال مراكز التطعيم الـ16 التى تم الإعلان عنها، وعبر الفرق المتحركة للمديرية. وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الفرق المتنقلة للتطعيم ضد الفيروس ستكون بنطاق الأماكن العامة والخدمية والتجمعات العامة ودُور العبادة «المساجد- الكنائس» ودُور الرعاية والمنشآت العامة التى يتردد عليها المواطنون، لافتًا إلى أنه جارٍ التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتطعيم العاملين بها.

من ناحية أخرى، أكدت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا بفنتيوس، مطران سمالوط، فى بيان لها، السماح بالموسم السنوى لزيارة دير السيدة العذراء بجبل الطير، حيث تم إلغاء الزيارة العام الماضى بسبب كورونا، وقرر الأنبا بفنتيوس السماح بالزيارة للجميع، بما فيها المغارة المقدسة التى لجأت إليها العائلة المقدسة عند رحلة الهروب إلى أرض مصر. وحذرت المطرانية، عبر بيانها، بأنه لن يُسمح بإقامة خيام فى أرض الاحتفالات، مع الأخذ بجميع الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، مشيرة إلى أنه تم توفير أماكن للإقامة لمَن يرغب مراعاةً لظروف الوباء.

وفى البحر الأحمر، قامت الفرق الطبية المتحركة بتطعيم المعلمين والعاملين بالإدارات التعليمية قبل بدء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.

وفى أسوان، قامت الفرق الطبية المتحركة بمديرية الصحة فى أسوان بتطعيم 202 فرد من العاملين بالمجال السياحى بأحد الفنادق الكبرى، حيث جرى تطعيم العاملين بمقر الفندق، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى.

وواصلت جامعة الأزهر، أمس، حملاتها لتطعيم منتسبى الجامعة والعاملين بها ضد فيروس كورونا.