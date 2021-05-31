بالفيديو| حريق مخزن حي الهرم.. كيف أنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

بذل رجال الدفاع المدني بالجيزة، الاثنين، جهودا مضنية؛ لمجابهة نيران مخزن إشغالات تابع لحي الهرم بشارع الصفا والمروة بمنطقة الطوابق.

على مساحة شاسعة- دون سقف- تتجاوز 2000 متر، اندلع حرق هائل في محتويات المخزن الذي يحوي المضبوطات الناتجة عن حملات الحي على مدار الساعة.

12 سيارة إطفاء شاركت في عملية الإخماد بقيادة اللواءين هاني محمد وعلاء السعيد وبمشاركة العقيد علاء خلوصي.

فور وصول القوات، عمد قائد الأطقم المشاركة إلى راجعة مداخل ومخارج مسرح العمليات ليوجه بسرعة عزل منطقة تضم عددا من أسطوانات البوتاجاز "متشونة".

التحرك السريع من رجال الإنقاذ البري والتناغم الحركي مع قوات الإطفاء حالا دون وصول النيران إلى أسطوانات الغاز ومنع كارثة محققة.

ثاني القرارات المحورية في عملية السيطرة على الحريق كان إخلاء جراج خاص ملاصق للمخزن من السيارات قبل امتداد ألسنة اللهب إلى إحداها ومن ثم تفاقم الأمور.

كما استعانت القوات بمعدات الحي "لودر" لعمل فتحات في الجدار ليشرح أحد العناصر المشاركة السبب "علشان تسهيل مهمة الأفراد والتسريع من عملية الإطفاء".

60 دقيقة من العمل المتواصل احتاجها رجال الحماية المدنية بالجيزة تحت إشراف اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، لإحكام السيطرة على المشهد لتبدأ عملية التبريد لضمان عدم تجدد النيران لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة.

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تفقد عمليات السيطرة على الحريق؛ للوقوف على أسباب الحريق والتلفيات ولضمان عدم تأثيره على أي منشأة مجاورة حفاظا على السلامة العامة.

بدوره، وجه اللواء رجب عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بسرعة تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحريق وحصر جميع التلفيات التي لحقت بالمخزن، موجها بضرورة تواجد الخدمات الأمنية بالمخزن على مدار اليوم.