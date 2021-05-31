بأسلوب كسر الباب.. حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بعابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الإثنين، حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة عابدين بلاغًا من صاحب محل موبـيليا، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة أجهزة كهربائية من داخل الشقة سكنه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين (نجار، عامل "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأقرا بارتكاب الواقعة محل البلاغ وواقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.