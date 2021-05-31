إخلاء سبيل عامل اتهم بمحاولة اغتصاب ابنة أخيه في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل المدعو "محمد. م"، في القضية رقم 6639 لسنة 2021، والمتهم فيها بمحاولة الاعتداء الجنسي على ابنة أخيه في منطقة الزلزال، بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوبًا أو محبوسًا لسبب آخر.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهم التفاصيل الكاملة للواقعة، إذ تبين أنه منفصل عن زوجته منذ عدة أشهر، ويقوم بالتنقل للمبيت في شقة والدته وشقة أخيه محل حدوث الواقعة، وأنه يوجد خلاف على ملكية الشقة بينه وبين شقيقه، فاختمر في ذهن أخيه اتهامه بالتحرش ومحاولة الاعتداء الجنسي على نجلته للضغط عليه للاستيلاء على الشقة محل النزاع.

وتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا من مواطن يدعي أحمد، يتهم شقيقه "محمد"، 48 سنة، عامل بمحل أحذية، بمحاولة اغتصاب ابنته "ندى" 17 سنة، داخل شقته حال قيامه بالمبيت معه، بمنطقة الزلزال التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة للمكان.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم.