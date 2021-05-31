التحقيق مع عامل بتهمة تعريض نجله للخطر في الشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

باشرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الإثنين، التحقيقات في واقعة ضبط عامل لقيامة بتعريض نجله البالغ من العمر 10 سنوات للخطر، إثر قيامه بالإمساك به وإخراج قدمه ( رجل نجله) من نافذه أحد العقارات تحت الإنشاء بنطاق قسم شرطة الشروق.

وكلفت النيابة بسرعة وصول تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال شهود العيان، للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمن قيام أحد الأشخاص بالإمساك بطفل ويقوم بإخراجه من نافذه بالطابق الرابع بعقار تحت الإنشاء بمنطقة الشروق بالقاهرة.

ومن خلال الفحص تم تحديد العقار، كما تم تحديد مرتكب الواقعة (عامل بالعقار محل البلاغ)، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته أفاد بقيامه باللهو مع نجله (سن 10 سنوات) بالطريقة المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.