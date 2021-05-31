مصدر أمني: ماس كهربائي وراء حريق مخزن إشغالات حي الهرم ( فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قال مصدر أمني، إن السبب وراء اشتعال النيران حريق مخزن إشغالات حي الهرم، هو ماس كهربائي.

وأشار المصدر، إلى أن النيابة انتدبت المعمل الجنائي للمعاينة والفحص؛ لبيان أسباب الحريق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتفقدت قيادات قطاع الغرب موقع الحريق يرافقهم محافظ الجيزة الذي استمع إلى شرح من نائب مدير الحماية المدنية حول عمليات السيطرة.

عدسة "الخليج 365" رصدت اللقطات الأولى للحريق وسط تصاعد كثيف للأدخنة التي غطت سماء منطقة الطوابق وتحديدا شارع الصفا والمروة تجمع على أثره العشرات من الأهالي والمارة.

الحريق بات مسلسل متكرر الحدوث في نفس التوقيت من كل عام حتى أصبح مألوفا لدى قاطني البيوت المجاورة لمخزن الحي يؤكد صاحب كافيه "كل سنة بيحصل نفس الحريق والفاعل مجهول".

قرابة الـ60 دقيقة عمل خلالها رجال الدفاع المدني على محاصرة ألسنة النيران ومنع خطر امتدادها إلى المنازل المجاورة فضلا عن جراج سيارات دون خسائر في الأرواح.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في مخزن حي الهرم بجوار الطريق الدائري.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ12 سيارة إطفاء بقيادة نائبيه اللواء هاني محمد واللواء علاء السعيد.

وتبني بالفحص المبدئي نشوب حريق في مخزن إشعالات تابع لحي الهرم - الذي اعتاد رجال الدفاع المدني نشوبه كل عام- وذلك على مساحة نحو 2000 متر دون سقف مجاور لجراج سيارات خاص.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.