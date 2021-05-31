بقيمة 6 مليون جنيه.. الداخلية تُحبط ترويج 1.740 طن بانجو شرق قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة نقل وسيارة ملاكي، بحوزتهم 580 لفافة كبيرة الحجم لمخدر البانجو وزنت 1,740 طن.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في نقل وتهريب كميات من مخدر البانجو، من شرق قناة السويس إلى غربها؛ لترويجه على عملائهم بمحافظات الجمهورية مستخدمين في ذلك سيارة نقل وسيارة ملاكي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، ومديرية أمن السويس أمكن استهداف وضبط (ثلاثة من العناصر الإجرامية) حال استقلالهم (سيارة نقل وسيارة ملاكي) في كمين أعد لهم، عقب عبورهم من الجهة الشرقية لقناة السويس بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، وبحوزتهم (580 لفافة كبيرة الحجم لمخدر البانجو وزنت 1.740 طن) مخبأة أسفل حمولة "رمل وزلط" بالسيارة النقل، وكذا (مبلغ مالي –3 هواتف محمولة).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، واستخدامهم السيارتين في النقل والتهريب، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (6 مليون تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.