افتتاح مشروع تطوير محطتي سيدي كرير والعطف للكهرباء بـ247 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - "الخليج 365":

أكد المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، على العلاقة المتميزة بين مصر واليابان، مشيرًا إلى المشاركة الفعالة للجانب الياباني في مشروعات قطاع الكهرباء المصري والتي تجلت خلال العقود الماضية.

جاء ذلك خلال افتتاح المهندس جابر دسوقي نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مشروع تطوير وإعادة تأهيل محطتي سيدى كرير التابعة لشركة غرب الدلتا ومحطة العطف التابعة لشركة وسط الدلتا بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 247 مليون دولارما يعادل 3.700 مليار جنيه (3 مليارات و700 مليون جنيه)، وتوقيع عقود الصيانة طويلة الأجل للمحطات (شمال القاهرة و سيدي كرير والعطف) بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 220 مليون دولار ما يعادل 3.400 مليار دولار (3 مليارات و400 مليون جنيه) وذلك بالتعاون مع اتحاد شركات ميتسوبيشي باور مصر، و ميتسوبيشي باور أوروبا.

حضر الاحتفال ماساكي نوكي سفير اليابان لدى مصر، و أومرا يوشيفومي الممثل الرئيسي لمكتب جايكا مصر، وممثلي شركة ميتسوبيشي وعدد من قيادات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال "جابر"، إنه تم تنفيذ هذه المشروعات ضمن مشروع تطوير وإعادة ورفع كفاءة 6 وحدات توليد غازية قدرة كل منها 250 ميجاوات تعمل ضمن مجموعات الدورة المركبة في محطات شمال القاهرة التابعة للقاهرة للإنتاج، والعطف التابعة لشركة وسط الدلتا للإنتاج، وسيدي كرير التابعة لشركة غرب الدلتا للإنتاج، وذلك بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي باور.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى استغلال فترات الخروج المبرمج للعمرات الرئيسية لوحدات التوليد الـ6 في رفع قدرات تلك الوحدات بمقدار 3.4 % بالإضافة إلى زيادة المدد البينية للعمرات الرئيسية من 8000 ساعة تشغيل إلى 12000 ساعة تشغيل.

وأشاد جابر بالشركات اليابانية، موضحًا أنها شريك موثوق به لدعم ومساندة الشعب المصري ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع ومشروعات طاقة متجددة وكفاءة طاقة.

من جهته أشاد سفير اليابان لدى مصر، بعمق العلاقات المصرية اليابانية منذ قديم الأزل، معرباً عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها، كما أشاد بالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها خلال فترة وجيزة.

وأعرب عن رغبة بلاده لتعزيز التعاون مع الشركات اليابانية في مختلف مجالات الكهرباء خاصة في مجال الطاقة المتجددة.

من جانبه أعرب الممثل الرئيسي لمكتب جايكا مصر، عن حرص (جايكا/ JICA) الدائم على تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى إلى أعلى المستويات، متمنياً نجاحًا كبيرًا في مراحل التعاون القادمة، متمنيا أن يكون هذا المشروع خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة القائمة بين مصر واليابان.

يأتي ذلك تأكيدًا للتعاون المثمر بين الجانبين المصري والياباني في مجال نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة التي تتمتع بها اليابان في المجالات المختلفة بهدف مواكبة التطورات الأخيرة والاستفادة من القدرات العلمية والتكنولوجية في النهوض بالاقتصاد المصري، فضلاً عن الالتزام برؤية مصر لخفض الانبعاثات الحرارية مما يساعد على تقليل التغيرات المناخية في العالم.

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