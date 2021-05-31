"نقابة العاملين بالصناعات الهندسية": بدء إجراءات تصفية وتعويضات عمال الحديد والصلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمدنية، بدء شركة الحديد والصلب، إجراءات غلق مصانع الحديد والصلب بحلوان.

وأضاف الفقي في بيان اليوم، أن ذلك يأتي في ضوء تنفيذ قرار الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات المعدنية يوم 11 يناير الماضي 2021 بشأن التصفية الشركة نتيجة للخسائر التي لحقت بها وتقدر نحو 7 مليارات جنيه.

وأكد رئيس النقابة العامة، أنه يجرى حاليا التفاوض مع وزارتي قطاع الأعمال والقوى العاملة بشأن صرف التعويضات الخاصة للعاملين بالشركة وعددهم 6200 آلاف عامل.​