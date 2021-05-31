رئيس الوزراء يتابع موقف أعمال شركة تنمية الريف المصري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الاثنين؛ لمتابعة موقف أعمال شركة تنمية الريف المصري الجديد، بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض بيان بمساحات الأراضي المتعامل عليها في إطار مشروع المليون ونصف المليون فدان، وما تم الانتهاء من التعاقد عليه، أو جار من تلك المساحات، سواء للزراعة أو للأنشطة المتنوعة الأخرى المرتبطة بها، والتي تتعلق بالثروة الحيوانية، أوالداجنة، وكذا ما يتعلق بالتصنيع الزراعي، أو الاستزراع السمكي.

وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أنه جار اعداد خطة تسويقية لمساحة 296 ألف فدان، تمثل المساحات المتداخلة مع الأراضي التي تم التصرف فيها، نظرًا لتنفيذ بنية تحتية بهذه الأراضي، بحيث يتم التعامل معها وتسويقها وإعلانها.

وتناول الاجتماع، بيانًا بموقع ومساحات الأراضي الجديدة المقترحة، بمناطق غرب المنيا، ودرب البهنساوي، وغرب منفلوط والقوصية، وجنوب الفرافرة القديمة، وجنوب واحة باريس.

وتطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لمنطقة المغرة، واستعراض الدراسات والمقترحات الخاصة بتوفير المياه الصالحة للزراعة، إلى جانب المقترحات الخاصة للتغذية بالكهرباء للمنطقة.