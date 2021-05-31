شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: القطاع المصرفي أهم داعم للعمل والإستثمار الأخضر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن الملف البيئي شهد العديد من التحولات الهامة خلال الفترة الحالية منها دعم القطاع المالي والمصرفي والقطاع الخاص للعمل البيئي، وللدور التشاركي للحفاظ على الموارد الطبيعية والاتجاه نحو نحو رؤية مشتركة- محلياً ووطنياً وعالمياً لدعم توجه الدولة في حماية البيئة والتنوع البيولوجي لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت «فؤاد»، أن العمل البيئي لن يحقق أهدافه دون تضامن كافة القطاعات ومن أهمها القطاع المصرفي، ليكون داعم للعمل والإستثمار الأخضر في مصر لخلق مناخ اقتصادى وطني واعي يساهم في حماية البيئة ومواردها الطبيعية والبنك الأهلي يعتبر أحد أهم شركاء العمل البيئي الواعي بالقطاع المصرفي، والذي يعمل على فتح الباب لمزيد من الشركاء الوطنيين في هذا القطاع .

وتوجهت وزيرة البيئة بالشكر للبنك الأهلي المصري كشريك وطني وراعي استراتيجى لحملة «ايكو ايجيبت»، وهو فاعل لكافة الأعمال الوطنية ليعكس دائما اهمية وقيمة الدور الاجتماعي للقطاع المصرفى في مصر لدعم سبل الارتقاء والنمو على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرةً أن البنك الأهلي يعتبر من أوائل البنوك التي قامت بالعمل مع الوزارة في عدة مجالات كمشروعات الحد من التلوث من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي، حيث يقوم البنك بدعم المصانع لتتوافق بيئياً من خلال قروض ميسرة، وتعد هذه الخطوة هامة لدمج القطاع المصرفى في المنظومة البيئية بكل محاورها، داعيةً البنوك العاملة بالقطاع المصرفى بمصر إلى المشاركة في دعم والاستثمار بالقطاع البيئى كأحد اهم المجالات الواعدة في مصر.