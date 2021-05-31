شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء أول عملية قلب مفتوح بمستشفى التأمين الصحي في بنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق طبى بمستشفى التأمين الصحي ببنها، برئاسة الدكتور يسري السعيد، أستاذ جراحة القلب، في إجراء أول عملية قلب مفتوح بالمستشفى، تضمنت تغيير للصمام الميترالى بالقلب وتصليح للصمام الميترالى، وذلك استمرارًا لتطوير وتقديم خدمة طبية متكاملة ومتميزة بالمستشفى، وذلك برعاية الدكتور محمد السيد ضاحي، رئيس الهيئة، والدكتور رضا الديب مدير عام فرع القليوبية، وإشراف الدكتور صفوت سلطان مدير عام المستشفى، والدكتور عماد تبع نائب مدير المستشفى.

وقال بيان صحفي، الاثنين، إنه تم إستقبال الحالة بالمستشفى، وبعد عمل الفحوص المعملية والأشعات تبين أن الحالة تعانى من ضيق شديد وإرتجاع شديد بالصمام الثلاثى بالقلب، وعليه تم تجهيز الحالة وعمل الجراحة لها.

وضم الفريق الطبي الدكتور معتز الشحات، والدكتور باسم مفرح، والدكتور د أحمد صبحي أساتذة مساعدين جراحة القلب، والدكتور محمد حامد، استشاري التخدير جهاز القلب الصناعي أحمد يوسف، وفريق التمريض صباح سعيد مديرة التمريض، وفاطمة فتحي، وبدرية الطوخي والخدمات المعاونة، وتم خروج الحالة إلى قسم رعاية القلب للمتابعة الطبية.