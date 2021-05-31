شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يعلن إقامة مجمع للمصالح الحكومية بقرية الظواهرية في الحسينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إقامة مجمع المصالح الحكومية على أرض قرية الظواهرية، بدلاً من عزبة المغربي التابعة للقرية، وكذا إقامة مجمع الخدمات الزراعية بأرض العزبة مراعاة للمصلحة العامة ولتحقيق الاستفادة لجموع المواطنين بالقرية والقرى المجاورة، خاصة كبار السن وأرباب المعاشات، حرصاً منه على دفع عجلة العمل وإسراع الخطى في تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، لتطوير الريف المصري بقرى مركز الحسينية.

جاء ذلك خلال زياروة المحافظ للقرية والعزبة لمعاينة الموقعين المخصصين لإنشاء مجمعين للمصالح الحكومية والخدمات الزراعية بكل منهما.

أكد محافظ الشرقية، أن الجهاز التنفيذي يعمل بكامل طاقته لتنفيذ مبادرة حياة كريمة بقرى مركز الحسينية، مشيداً بالجهد المبذول من الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة ورئاسة مركز ومدينة الحسينية والمواطنين وكافة الجهات المعنية، للتعاون المثمر والبناء وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات الهامة والحيوية والتي ستغير خريطة الريف المصري.

أضاف محافظ الشرقية، أن القيادة السياسية تولى إهتماماً كبيراً بتنفيذ مبادرة حياة كريمة ،للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجاً بالقرى، لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

حمل الأهالي محافظ الشرقية، رسالة شكر وامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإطلاقه تلك المبادرة التي ستغير ملامح الحياة داخل قرى مركز الحسينية.

كما قدم أهالي القرية الشكر لمحافظ الشرقية لدوره في تذليل العقبات أمام تنفيذ مشروع إنشاء مجمع المصالح الحكومية بالقرية، ومجمع الخدمات الزراعية بعزبة المغربي التابعة للقرية، بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم وتوفيراً للوقت والجهد.