شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يبحث آليات تطوير خدمات الإنارة والكهرباء بجنوب المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، اجتماعا، لمناقشة سبل تطوير ورفع كفاءة عدد من الخدمات بجنوب بورسعيد وأهمها تطوير خدمات الكهرباء والإنارة بجنوب بورسعيد ومنفذ الرسوة الجمركي، جاء ذلك بحضور أحمد زغلف رئيس حي الجنوب، وجهاز تعمير سيناء، والهيئة العربية للتصنيع.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع، بتكثيف أعمال الصيانة والمتابعة الدورية لأعمدة الكهرباء بجنوب بورسعيد، خاصة في محيط منفذ الرسوة الجمركي، مؤكدا أنه سيتم التعاون بين المحافظة وجهاز تعمير سيناء والهيئة العربية للتصنيع لتطوير خدمات الإنارة والكهرباء بمنافذ الرسوة والجميل وعدد من المناطق الأخرى، نظرا لأهمية هذه المناطق التي تمثل واجهة محافظة بورسعيد، كما شدد المحافظ على رئيس الحي بمتابعة أعمال الصيانة الدورية التي تتم بأعمدة الكهرباء والتصدي لأي محاولات للتخريب أو السرقة التي تتم من قبل البعض، ومواصلة حملات الارتقاء بحى الجنوب في كافة القطاعات.