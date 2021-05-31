شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يهنئ الإعلاميين بعيدهم السابع والثمانين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يهنئ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر؛ الإعلاميين بمناسبة عيدهم الـ ٨٧ عاما، والذي جاء مع انطلاق الإذاعة المصرية في تمام الساعة السادسة من مساء يوم ٣١ مايو ١٩٣٤؛ حيث انطلق صوت المذيع أحمد سالم (هنا القاهرة الإذاعة اللاسلكية الرسمية للحكومة المصرية)، وبدأت الإذاعة افتتاحها بآيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ محمد رفعت تلاها انطلاق صوت أم كلثوم.

وقال المجلس: «إن الإذاعة المصرية منذ نشأتها لعبت دورا كبيرا في المحيط العربي وكانت مواكبة لجميع الأحداث التي شهدتها المنطقة بصفة عامة ومصر على وجه الخصوص»؛ وأضاف: «أنه منذ عام ١٩٣٤ والإذاعة المصرية فاعلة في كل الأحداث وساندت حركات التحرر في الوطن العربي كل قارات العالم».

وأضاف أن الإذاعة المصرية وبعدها التليفزيون المصري لعبا دورا وطنيا في تشكيل الوعي لدى أبناء الشعب المصري؛ وأشار المجلس إلى أن الإعلام المصري كان ولايزال يلعب دورا توعويا كبيرا في مواجهة الشائعات والأكاذيب التي تستهدف الدولة المصرية وكان دائما سندا وظهيرا للدولة في أشد التحديات ودافع عنها واستطاع أن يواجه الجماعات الإرهابية بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة.

وأوضح المجلس أن الإعلام المصري ليس له ولاء ولا قبلة إلا المصلحة العليا للبلاد.