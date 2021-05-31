شكرا لقرائتكم خبر عن فتح 150 مركز شباب لتلقي طلبات تطعيم كورونا بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، كافة مراكز الشباب والرياضة بالمحافظة بالاستعداد التام لفتح مراكز الشباب أمام المواطنين للتسجيل على موقع وزارة الصحة، لتلقي لقاح كورونا، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، برعاية الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأشرف عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب.

قال اللواء جمال نورالدين إن تلك المبادرة ترتكز على تكامل جهود مؤسسات الدولة، والتعاون البناء من أجل خدمة أبناء مصر في كافة أنحاء الجمهورية، إضافة إلى كونها إحدى المبادرات التي تحقق محورًا رئيسيًا من استراتيجية وزارة الشباب والرياضة في إتاحة مراكز الشباب أمام المواطنين في ضوء تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم فتح مراكز الشباب، لاستقبال المواطنين الراغبين في التسجيل لتلقي لقاح كورونا، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الصحة والشباب والرياضة، مع التطبيق والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة تيسيراً على المواطنين في الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة ضمن خطتها الشاملة في مواجهة جائحة كورونا، موضحاً انه تم فتح 150 مركز شباب بشكل مبدئي بالقرى والمدن متاحة لتقديم خدمة التسجيل لتلقي المواطنين لقاح كورونا، انطلاقا من قيام مراكز الشباب بدورها في خدمة المواطنين كمراكز خدمة مجتمعية خلال تلك الأزمة، والذي انطلق مع تداعيات جائحة كورونا والتي بدأت بحملة التوعية التي أطلقتها مراكز شباب بيلا العام الماضي في أول الأزمة بالمدارس والمؤسسات الحكومية، فضلاً عن إضافة الملصقات التوعوية بالشوارع والمحال والحملات، وكذلك حملات التطهير والتعقيم بجميع مراكز شباب كفر الشيخ.

وأضاف عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية لشباب، انطلقت فعاليات مبادرة فتح مراكز الشباب أمام المواطنين الراغبين في التسجيل على موقع وزارة الصحة لتلقي اللقاح بالتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة والسكان، حيث انطلقت المبادرة من مركز شباب قرية ابشان التابع لإدارة شباب بيلا بإشراف محمد السماحى مدير الإدارة، ومتابعة ماهر أحمد مسؤول الربط الإلكتروني، وتستمر لتشمل كافة مراكز شباب بيلا، والتي تجسد بشكل واضح مدى التكامل والتعاون وتضافر الجهود بين كافة مؤسسات وأجهزة الدولة وتسخير إمكانياتها لخدمة المواطنين، مؤكدًا على الدور المجتمعي لمراكز الشباب، مبادرة فتح مراكز الشباب بكفر الشيخ لتسجيل بيانات المواطنين الراغبين في تلقي لقاح ضد فيروس كورونا. جاء ذلك بمتابعة عبدالفتاح الوكيل، منسق المبادرة بالمحافظة، شريف السواق مسؤول الربط الإلكتروني بالمديرية، رشا محيى الدين مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.