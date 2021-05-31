شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الموانئ البرية والجافة يتفقد مينائي قسطل وأرقين الحدودين مع السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء عمرو إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، بزيارة تفقدية لمينائي قسطل وأرقين الحدودين مع السودان وذلك لمتابعة أعمال التطوير والوقوف على آخر المستجدات.

واجتمع رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة -على هامش الزيارة- مع العاملين بالمينائين للوقوف على أي معوقات تعوق التقدم في العمل سواء كانت عامة أو شخصية.

وأكد «إسماعيل» أن مينائي قسطل وأرقين يخدمان حركة التجارة البينية بين مصر والسودان وأفريقيا.