شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الثلاثاء .. درجات الحرارة تصل لـ45 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس في مصر الثلاثاء بوجود ارتفاع شديد في درجات الحرارة غدًا وتكون درجة الحرارة إلى العظمي في أسوان 45 درجة، بينما تنخفض درجات الحرارة خلال طقس الغد عن طقس اليوم في عدد من المناطق ويصل الانخفاض في درجات الحرارة في القاهرة خلال طقس الغد إلى 4 درجات عن طقس اليوم الاثنين.

تفاصيل حالة الطقس غدًا الثلاثاء في مصر والظواهر الجوية المتوقعة وتوقعات حالة البحر

تتوقع الأرصاد الجوية أن تتراوح درجات الحرارة العظمي في المدن والمحافظات المصرية ضمن تقرير حالة الطقس في مصر بين 27 درجة في مطروح و45 درجة في أسوان.

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا في مصر weather معتدلا على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار، يكون لطيفا ليلاً.

ويكون الطقس غدًا حارا على القاهرة الكبري والوجه البحري نهارًا لطيف ليلاً، وبينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء نهارًا ومعتدل خلال ساعات الليل، ويكون لطيفا على شمال الصعيد السواحل الشمالية خلال ساعات الليل.

تكون حالة البحر المتوسط معتدلة والموج من متر ونصف لمترين والرياح شمالية غربية، بينما يكون البحر الأحمر من معتدل لمضطرب واتجاه الرياح شمالي غربي وارتفاع الموج بين مترين ونصف و3 أمتار.

تنشط الرياح حسب توقعات الأرصاد خلال تقرير أخبار الطقس غدًا على القاهرة الكبري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

تكون الرياح جنوبية غربية على القاهرة الكبري وسرعتها 16 عقدة، وشمالية غربية على السواحل الشمالية وشمال الصعيد وسرعتها 17 و16 عقدة على التوالي.

تتوقع الأرصاد درجات الرطوبة النسبية في القاهرة الكبري 65-25، السواحل الشمالية 80-35، شمال الصعيد 30-25، جنوب الصعيد 25-15.

درجات الحرارة المتوقعة ودرجات الحرارة المحسوسة غدًا على المدن والمحافظات المصرية

ترتفع درجات الحرارة خلال طقس الغد عن الحرارة خلال طقس اليوم في جنوب الصعيد وتصل إلى 45 درجة على أسوان، بينما تنخفض على القاهرة 4 درجات وكذلك الإسكندرية، وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا على الإسكندرية والقاهرة وباقي المدن والمحافظات المدن المصرية كالآتي:

درجة الحرارة في القاهرة 35-21

درجة الحرارة في الإسكندرية 28-20

شبين الكوم 35-21

دمنهور 31-21

بلطيم 27-22

طنطا 34-20

الإسماعيلية 36-20

مطروح 27-19

العريش 29-21

السويس 36-20

بورسعيد 28-23

نويبع 39-25

المنصورة 35-21

دمياط 27-20

كاترين 32-18

الزقازيق 35-21

شرم الشيخ 39-27

الغردقة 39-26

أسيوط 40-24

قنا 44-25

إدفو 44-26

أسوان 45-27

المنيا 39-23

الفيوم 37-22

أبوسمبل 44-26

الأقصر 44-25

سوهاج 42-24

بني سويف 38-22

حلايب 35-27

شلاتين 40-26

الوادي الجديد 44-22

وتكون درجات الحرارة المحسوسة العظمي في الأماكن الأعلي في درجة الحرارة كما يلي: أسوان 46 درجة، وقنا 46 درجة، الأقصر 46 درجة، وأبوسمبل 45 درجة، والوادي الجديد 45 درجة، سوهاج 43 درجة، شلاتين 43 درجة، أسيوط 42 درجة، المنيا 42 درجة، شرم الشيخ 42 درجة، الغردقة 42 درجة، المنيا 41 درجة، نويبع 41 درجة.