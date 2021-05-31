شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفرالشيخ يستقبل وفد المتابعة لتطوير العملية التعليمية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، الإثنين، فريق المتابعة والدعم الفني بمشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي برئاسة مدير إدارة دعم الجودة والتأهيل للإعتماد الدكتور محمد الشاذلي، وبحضور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور حسن يونس، والدكتور محمد أبووالي، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة.

وتشكل فريق المتابعة والدعم الفني الذي زار كلية الثروة السمكية من الدكتور محمد الشاذلي، مدير إدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد والدكتور أحمد حسنين خبير إدارة دعم الجودة والتاهيل للاعتماد والدكتور يحيى يوسف إسماعيل مصلح عميد كلية الثروة السمكية جامعة السويس والدكتور مؤمن حامد طه أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة .

وزار فريق المتابعة والدعم الفني كلية التربية والمكون من الدكتور سلامة عبدالحميد خبير ادارة دعم الجودة والتاهيل للاعتماد والدكتور محمد إبراهيم خليل طه أستاذ ورئيس قسم أصول التربية والأستاذ الدكتور سيد أحمد عبدالفتاح أستاذ الدواجن .

كما زار وفد فريق المتابعة والدعم الفني كلية التمريض برئاسة الدكتور أحمد عبدالوهاب أحمد خبير إدارة دعم الجودة والتاهيل للاعتماد والذي ضم الدكتورعزة حسن أستاذ بكلية الطب جامعة طنطا ومديرة مركز ضمان الجودة بالجامعة والدكتور مروة عباس أستاذ السموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الزقازيق ونائب مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والدكتور عاصم الشحات أستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق وعضو مركز ضمان الجودة بالجامعة.

وأشاد أعضاء الفريق بالبنية التحتية من معامل وقاعات دراسية وأماكن ممارسة الأنشطة الطلابية والتي تتناسب مع حصول الجامعة على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية والمحلية كما أشاد بدعم ادارة الجامعة للكليات في أستكمال مخرجات المشروع .

وصرح رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتورعبدالرازق دسوقي أن زيارة فريق الدعم الفني بمشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي تأتي في إطار المتابعة لتنفيذ أنشطة مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية في كليات التمريض والثروة السمكية والتربية بالجامعة والمتعاقد عليها ضمن مشروعات دعم وتطوير الفاعلية التعليمية «الدورة الرابعة» والتي تهدف إلى المساهمة في توفير بيءه تعليمية وبحثية ترفع مستوى الفاعلية التعليمية بالمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا بما يضمن إمداد المجتمع بخريجين ذوي مواصفات تواكب متطلبات سوق العمل.

جامعة كفرالشيخ