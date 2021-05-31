شكرا لقرائتكم خبر عن «حماة الوطن» يتبرع بأجهزة طبية بـ٨٠٠ ألف جنيه لمستشفى العريش العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبرع حزب حماة الوطن، الإثنين، بأجهزة ومستلزمات طبية بقيمة 800 ألف جنيه إلى مستشفي العريش العام، لخدمة أهالي شمال سيناء، ومصابي غزه الذين وصلوا إلى مستشفي العريش العام، لتلقي العلاج داخله.

وأكد هيثم رحمي، الأمين العام للحزب بشمال سيناء، في تصريحات صحفية، إن المستلزمات الطبية التي تبرع بها الحزب عبارة عن أجهزة لفحص قاع العين ومنظار الحنجرة، بالإضافة إلى عدد من الأسرة للعناية المركزة، وكراسي متحركة، ومختلف المستلزمات الطبية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد منصور مدير مستشفي العريش العام استفادة المستشفي بشكل كبير من الأجهزة المقدمة، سواء للمرضي الفلسطينيين أو الحالات المترددة على المستشفي من أهالي سيناء.