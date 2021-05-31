شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الأهلي: الحفاظ على البيئة حق للأجيال القادمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، إن الحفاظ على البيئة ومواردها هو هدف من أهداف التنمية المستدامة، وحق للأجيال الحالية والقادمة، وهو جزء رئيسى من إستراتيجية البنك الاهلى، مشيراً إلى أن البنك الأهلى يتحمل هذه المسؤولية بالتعاون مع الأطراف الفاعلة لإرساء قواعد العمل المشترك لتفعيل مفهوم المسؤلية الاجتماعية والبيئية للبنك من أجل حماية ثروات مصر الطبيعية وتنوعها البيولوجى.

وأضاف «عكاشة» خلال توقيع البنك الأهلي بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة لدعم حملة «إيكو إيجيبت»، الإثنين، أن التعاون مع وزارة البيئة ممتد منذ التسعينيات في مجالات مختلفة، ونظراً للحركة التنموية التي تشهدها مصر منذ حوالى ٧ سنوات والتوجه نحو الاهتمام بالبيئة والصناعة والسياحة فسوف يستمر التعاون في مجالات عديدة مختلفة لتحقيق الأهداف القومية، وتقدم عكاشة بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على مجهوداتها الكبيرة لخدمة العمل البيئى في مصر، وللعاملين بالبنك لمجهوداتهم الكبيرة التي ولدت ارباحاً ساهمت في دعم البنك لمثل هذه البرامج والانشطة.

جدير بالذكر تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والبنك الأهلى المصرى، اليوم، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ووقع البروتوكول كل من الدكتورة إيناس محمد أبوطالب الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة والسيد الاستاذ هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وذلك بالمركز البيئي الثقافى التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.