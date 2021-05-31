شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تشهد مراسم توقيع البنك الأهلي بروتوكولًا لدعم «إيكو إيجيبت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة ياسيمن فؤاد وزيرة البيئة، الإثنين، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بـين جهاز شؤون البيئة والبنك الاهلى المصرى لدعم حملة «إيكو إيجيبت» للسياحة البيئية بحضور قيادات الوزارة والبنك المعنية.

وأعربت "فؤاد" عن سعادتها بتوقيع بروتوكول التعاون، مشيرة أن هذا اليوم يعكس بداية جديدة للعمل البيئى بدعم البنك الاهلى كراعى استراتيجى للحملة وأحد اهم البنوك الوطنية والقطاع المصرفى للعمل البيئى ولحماية التنوع البيولوجى والمساهمة في الترويج للسياحة البيئية محليا وعالميا.

وأضافت وزيرة البيئة أن الملف البيئى شهد العديد من التحولات الهامة خلال الفترة الحالية منها دعم القطاع المالى والمصرفى والقطاع الخاص للعمل البيئى وللدور التشاركى للحفاظ على الموارد الطبيعية والاتجاه نحو نحو رؤية مشتركة- محلياً ووطنياً وعالمياً لدعم توجه الدولة في حماية البيئة والتنوع البيولوجى لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت أن العمل البيئى لن يحقق أهدافه دون تضامن كافة القطاعات ومن أهمها القطاع المصرفى ليكون داعم للعمل والإستثمار الأخضر في مصر لخلق مناخ اقتصادى وطنى واعى يساهم في حماية البيئة ومواردها الطبيعية والبنك الأهلى يعتبر أحد أهم شركاء العمل البيئى الواعى بالقطاع المصرفى والذى يعمل على فتح الباب لمزيد من الشركاء الوطنيين في هذا القطاع .

وتوجهت وزيرة البيئة بالشكر للبنك الأهلى كشريك وطنى وراعى استراتيجى للحملة وهو فاعل لكافة الاعمال الوطنية ليعكس دائما اهمية وقيمة الدور الاجتماعى للقطاع المصرفى في مصر لدعم سبل الارتقاء والنمو على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرةً أن البنك الأهلى يعتبر من أوائل البنوك التي قامت بالعمل مع الوزارة في عدة مجالات كمشروعات الحد من التلوث من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعى، حيث يقوم البنك بدعم المصانع لتتوافق بيئياً من خلال قروض ميسرة، وتعد هذه الخطوة هامة لدمج القطاع المصرفى في المنظومة البيئية بكل محاورها، داعيةً البنوك العاملة بالقطاع المصرفى بمصر إلى المشاركة في دعم والاستثمار بالقطاع البيئى كأحد اهم المجالات الواعدة في مصر.

وأضافت ةوزير البيئة أن الوزارة كان لديها تكليفات حكومية بالتركيز على الحفاظ على الموارد الطبيعية وكان النموذج الأسهل والأهم هو المحميات الطبيعية المليئة بالكنوز والثروات، وهو ما دفع وزارة البيئة بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والدولة للإعلام بإطلاق حملة( ECO Egypt) كأول حملة للترويج للسياحة البيئية بمصر ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية وثرواتها، حيث تهدف الحملة إلى دعم السياحة البيئية الفريدة في مصر والتشجيع على زيارة المحميات الطبيعية والتعرف على الثقافات المختلفة للسكان المحليين بما يتضمنه من تراث يميزهم ويجعلهم محور أساسى لحماية البيئة والتنوع البيولوجى بالمحميات.