شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتفقد إنشاء 78 عمارة ضمن «التطوير العمراني للمدن الكبرى» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، الإثنين، سير العمل في إنشاء 78 عمارة، ضمن مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبري، والمقام على أرض محلج شركة الوادي لحليج الاقطان بحي غرب بطريق مصر أسوان بمدينة المنيا، وذلك بحضور وفد من إدارة المهندسين العسكريين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، برئاسة اللواء أركان حرب مصطفي زكريا المستشار الهندسي لمدير المهندسين العسكريين .

رافق المحافظ في جولته، العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي)

أكد محافظ المنيا أن مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبري، يعد مشروعا قوميا، وهو مبادرة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاستغلال الأراضي غير المستغلة، وإقامة مشروعات سكنية متعددة الخدمات، لافتا إلى أن المشروع له عوائد عدة متوقعة سواء اقتصادية، بيئية، واجتماعية.

وأضاف المحافظ أن رئيس الوزراء، قد وجه بحصر الأراضي التي يمكن الاستفادة منها، وقد تم اختيار موقع أرض المحلج، لإنشاء مجمع سكني، يضم كافة الخدمات، حيث يهدف إلى معالجة مشكلات العمران الملحة، والتي تتمثل في المناطق المتكدسة بالسكان وبها مخالفات كثيرة، وللقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة، والتي تهدد حياة سكانها، والذين عانوا سنوات عدة من الإهمال والعشوائية.

ويقام المشروع على مساحة 41 فدانا، حيث تم تخصيصها، ضمن الإسكان فوق المتوسط لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويموله صندوق تطوير المناطق العشوائية.

محافظ المنيا يتفقد مشروع التطوير العمراني

محافظ المنيا يتفقد مشروع التطوير العمراني

محافظ المنيا يتفقد مشروع التطوير العمراني

محافظ المنيا يتفقد مشروع التطوير العمراني