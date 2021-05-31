شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا الي ٢٦٩٩ حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد بشمال سيناء إلى ٢٦٩٩ حالة شفاء منذ بداية الجائحة.

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم تسجيل عدد ٣ حالات ايجابية بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الحالات الإيجابية إلى ٤٩٥ حالة، كما تم تسجيل عدد ١٥ حالة شفاء جديدة، ليصل عدد حالات الشفاء إلى ٢٦٩٩ حالة شفاء.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة ١٨٨ حالة منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود ٢٤ حالة تحت الحجز بالمستشفيات و٧٤ حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.