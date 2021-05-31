شكرا لقرائتكم خبر عن «دخول المسيح مصر».. الكنائس تتهيأ لصلوات العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحيي الكنائس المصرية الأرثوذكسية والكاثوليكية، مساء اليوم «الاثنين»، صلوات تمهيدية للاحتفال بعيد دخول السيد المسيح أرض مصر، لاقامة قداسات خصيصا بهذه المناسبة، غدا الثلاثاء .

وقال القس تكلا نجيب، أستاذ التاريخ الكنسي بالكلية الاكليريكية بالمنيا، انه في مثل هذا اليوم الموافق 1 يونيو، الموافق ( 24 بشنس) جاء السيد المسيح وهو ابن سنتين تقريبا إلى أرض مصر أثناء رحلة العائلة المقدسة هربًا من هيرودس الملك، في زيارة استغرقت نحو ثلاثة أعوام ونصف مر خلالها بالعديد من الأماكن في القاهرة الكبري والصعيد حتي جبل قسقام بأسيوط " دير السيدة العذراء المحرق" .

ويرفع المصليين ورعاة الكنائس صلوات حارة للصلاة من أجل رفع الوباء عن مصر والعالم، وحلول السلام بمصر ودول الشرق الأوسط.

واضاف نجيب، ان صلاة عشية وهي صلوات تعني رفع البخور للتهيئة لإقامة القداس في الصباح، لأن القداس أهم صلاة فلا يبدأ لها الاستعداد ليس في الصباح فقط، بل يبدأ من ليلتها، حيث صلاة رفع بخور عشية ثم صلاة نصف الليل ثم تسبحة نصف الليل و كان هناك قديماً كنائس تستمر من العشية إلى الصباح و مازال هذا يحدث في بعض الأديرة .