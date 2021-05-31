شكرا لقرائتكم خبر عن «الأقصر الأزهرية» تكرم الفائزين بمسابقات القرآن الكريم والإذاعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، صباح اليوم الإثنين، طلاب المرحلة الابتدائية الفائزين بمسابقة القرآن الكريم والإذاعة المدرسية على مستوى منطقة الأقصر الأزهرية، وتوزيع شهادات التقدير عليهم وذلك لبث روح التنافس بين الأطفال؛ وحثهم على المثابرة والجد والاجتهاد؛ فهم أمل البلاد في غد مشرق ومستقبل زاهر.

ووعد رئيس منطقة الأقصر الأزهرية التلاميذ بأن هذا التكريم سيتبعه جوائز أخرى بإذن الله وتمنى لهم المزيد من النجاح والتوفيق.

هذا وقد تم التكريم في حضور فضيلة الشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان مدير التعليم الابتدائي والأستاذ عبدالعظيم المهندس مدير التعليم الإعدادي.