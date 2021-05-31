شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب موجة الطقس الحار.. رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد محافظة الوادى الجديد، الإثنين، ارتفاع كبير في درجات الحرارة حيث رفعت المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية على مستوى المحافظة حالة الاستعداد لاستقبال أي حالة طوارئ نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة، بجانب المتابعة المستمرة للحالات المصابة بفيروس كورونا بأقسام العزل، والاستمرار في أعمال تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بمراكز التطعيم المختلفة والفرق البيطرية المتنقلة.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه خلال موجات الطقس الحار، فإن المواطن يكون معرض لأضرار صحية ناجمة عن الحرارة المرتفعة على جسم الإنسان، مثل ضربة الشمس وهي من أشد الأضرار الناتجة عن التعرض للحرارة الشديدة، ومن أعراضها ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة، وجفاف الجلد، وضعف في وظائف الجهاز العصبي المركزي متمثلا في الصداع والتهيج والدوخة والإرتباك، أيضا وجود سرعة في ضربات القلب والتنفس السريع، وأحيانًا فقدان الوعي، ويمكن أن تكون قاتلة فهي تتطلب رعاية طبية عاجلة.

وأضاف أنه لابد من الابتعاد عن حرارة الشمس خلال الموجة الحارة قدر الإمكان، خاصة وقت الظهيرة، ومحاولة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة ومن الأفضل عدم خروج مرضى ضغط الدم والسكري والجيوب الأنفية والجهاز التنفسي، إلا للضرورة، خصاصة في ظل الفترة الحالية لضمان الوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن كافة المستشفيات العلاجية بمراكز الوادى الجديد لديها استعداد كامل للتعامل مع أي حالات تتعرض للإجهاد الحرارى.