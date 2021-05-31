شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الصحة تكشف أعداد المصابين بالفطر الأسود في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، عن قيام الوزارة بتحديث البروتوكول العلاجى الخاص بعلاج أعراض كورونا، بإضافة أدوية جديدة لها فاعليتها في علاج الفيروس عملا بالبروتوكولات العالمية.

وكشف في الوبينار العلمي الذي عقدته وزارة الصحة صباح اليوم، عن عدد الحالات التي تم رصدها بالفطر الأسود في مصر حتى الآن، وقال: «إن هناك عددا من حالات الاشتباه في الإصابة بالفطر الأسود في مصر لا تتعدى صوابع اليد الواحدة».

وكان إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 261666 من ضمنهم 191332 حالة تم شفاؤها، و15047 حالة وفاة.