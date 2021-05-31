شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة": قاعدة بيانات لاختيار الموظفين المنتقلين لـ "العاصمة الإدارية" والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتمع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مع قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ، فى إطار الاجتماعات الدورية التى يعقدها الوزير أسبوعيا مع رؤساء الإدارات المركزية، وقيادات ديوان عام الوزارة لمتابعة ملفات عمل الوزارة، خاصة ملفي الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بالوزارة والمديريات.

وقال الوزير، إنه تمت مناقشة الإجراءات المتبعة للانتقال للعاصمة الإدارية، وما يخص البرامج التدريبية المعدة للموظفين، وموقف التدريبات المتخصصة، وتقديم تقرير أسبوعي حول المستجدات، قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة .

وشدد الوزير، على ضرورة إعداد بيان بشؤون العاملين بمديريات القوى العاملة، والدورات التدريبية التى حصلوا عليها، وذلك لإعداد قاعدة بيانات كاملة، تسهيلاً لعملية الاختيار للوظائف القيادية بالديوان لمن تنطبق عليهم الشروط.

كما شدد الوزير على تقديم الأفكار الجديدة لتطوير الموقع الإلكتروني ، والمنظومة الرقمية من الإدارات المركزية ، فى موعد أقصاه 15 يوليو القادم ، حتى يتسنى إضافة البيانات المطلوبة وإتاحتها على المنظومة قبل الانتقال للعاصمة الجديدة