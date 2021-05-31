شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «القومى للمرأة» تلتقي السفير الإماراتي بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر والإمارات في مجال دعم وتمكين المرأة، وذلك بحضور السفير محمود عفيفي، نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية الدولية، ومريم الكعبي، نائب السفير، والسيد صالح جمعة السعدى، رئيس قسم الشؤون الإعلامية والدبلوماسية العام.

وتعد هذه أول زيارة للشامسي للمجلس بعد توليه المنصب الجديد، وأكدت رئيس القومي للمرأة، أن دولة الإمارات خطت خطوات متميزة خلال الفترة الماضية نحو تمكين المرأة وإعطائها المزيد من المكتسبات التي تدعم مشاركتها في الحياة العامة، مشيدة بالدور المتميز الذي تقوم به الشيخ فاطمة بنت مبارك (ام الامارات) في مجال تمكين المرأة والنهوض بها على كافة الأصعدة، معربة عن عميق امتنانها وتقديرها لهذا الدور بالغ الأهمية.

كما أعربت عن تطلعها لمزيد من التعاون بين الجانبين في مجال تمكين المرأة، وخالص أمنياتها بالتوفيق والنجاح للمرأة في مصر والإمارات.

وقال الشامسي، إن العلاقات «المصرية- الإماراتية»، علاقات عميقة الجذور تستند على الوعي والفهم في كل القضايا المشتركة، مؤكدًا أن دولة الإمارات قطعت شوطًا كبيرًا في مجال دعم وتمكين المرأة بتفعيل قرارات عكست مدى التقدير لدورها والحرص على منحها الفرصة كاملة للمشاركة في مسيرة البناء والتطوير والتحديث ضمن مختلف المجالات، ومثلت المرأة الإماراتية الدولة خير تمثيل.

من جانبها، قالت مريم الكعبي، نائب السفير، إن المرأة الإماراتية اليوم تشغل نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، ونحو ٤٩٪ من التكافؤ السياسي و٢٧ ٪ من التمثيل الوزاري بالدولة، وأوضحت أن النجاحات التي حققتها المرأة في الإمارات تجعلنا حريصين على مشاركة خبراتنا وتجاربنا الناجحة في دعم المرأة مع مصر، ممثلة في المجلس القومى للمرأة، والتي لها الدور الرائد في مجال تمكين المرأة.

كما طرح خلال اللقاء رئيس قسم الشؤون الإعلامية والدبلوماسية العامة صالح جمعة السعدى، عقد ندوات وورش عمل مع المجلس القومى للمرأة في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.