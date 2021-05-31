شكرا لقرائتكم خبر عن 3495 فردًا يتلقون لقاح كورونا بمركز التطعيم بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى 3495 فردًا لقاح كورونا بمركز التطعيم ضد كورونا في مستشفى العريش العام بشمال سيناء.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن هناك إقبالًا كبيرًا من مواطنى المحافظة على التسجيل لتلقى التطعيم والحصول عليه للجرعتين الأولى والثانية.

وأشار «شوكة» إلى استمرار العمل في المركز يوميًا لاستقبال الراغبين في التسجيل أو تلقى التطعيم من مختلف فئات المواطنين، خاصة الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وأن المركز يستقبل العشرات يوميًا بهدف التسجيل أو الحصول على التطعيم.

وأضاف «شوكة» أنه يتم استقبال الراغبين في التطعيم ومساعدتهم على التسجيل في الموقع المخصص إلى حين تلقى رسالة بموعد التطعيم للجرعة الأولى وتحديد موعد الجرعة الثانية.

وقال فتحى عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحى في مديرية الصحة، إنه كان في مقدمة الحصول على تلقى التطعيم الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والعديد من وكلاء الوزارة ورؤساء المصالح ومجالس المدن والقيادات، إلى جانب أعضاء الأطقم الطبية من مختلف الفئات.

وأضاف أن الجرعة الثانية تكون بعد 12 أسبوعًا أو 3 أسابيع من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا حسب نوع اللقاح.