وفد «أهل مصر» يزور متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية بسبب فيروس كورونا، وارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعى، استقبل متحف المجوهرات الملكية في الاسكندرية، إحدى فعاليات البرنامج الرئاسي تحت شعار (أهل مصر)، اليوم، وذلك من خلال زيارة مجموعة من شباب وفتيات المحافظات الحدودية مثل محافظة البحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء والوادى الجديد وأسوان، حيث يهدف البرنامج إلى تأهيل الكوادر الشبابية وخلق جيل واع بمجتمعه.

وبمجرد وصول الوفد، استقبلهم وكيل المتحف إنجى حمدى، وتولت تقديم الشرح لهم، كما قام بمرافقتهم أمناء المتحف إيمان حسين، وشيماء رزق، ومنى كساب ومروة ربيع وأماني أحمد، وصاحب الزيارة من قسم العلاقات العامة نسمة عبدالعليم.

وخلال الزيارة أبدى الجميع إعجابهم الشديد بالطراز المعمارى للقصر وحرصوا على التقاط الصور التذكارية.

ويضم متحف المجوهرات الملكية، ١٠٤٥ تحفة تروي قصص وحكايات الأسرة العلوية (أسرة محمد على)، ويتكون المتحف من طابقين، كل طابق يضم عددا من القاعات تعرض مجموعات متنوعة من المجوهرات، أدوات الزينة، أدوات المائدة والكتابة الخاصة بأمراء وأميرات الأسرة العلوية الذين حكموا مصر في الفترة منذ تولي محمد على باشا حكم مصر عام ١٨٠٥ وحتى ثورة يوليو عام ١٩٥٢، ويبلغ العدد الإجمالي لتلك المجوهرات (١٠٤٥) قطعة مجوهرات لا تقدر بثمن من تصميم أشهر بيوت المجوهرات العالمية آنذاك، ڤان كليف آند أرپلز Van Cleef & Arples، بوشرون Boucheron وغيرها، جميعها معروضة في متحف المجوهرات الملكية.

بالكمامة والتباعد .. وفد "أهل مصر" يزور متحف المجوهرات الملكية بالاسكندرية (صور)

بالكمامة والتباعد .. وفد "أهل مصر" يزور متحف المجوهرات الملكية بالاسكندرية (صور)

بالكمامة والتباعد .. وفد "أهل مصر" يزور متحف المجوهرات الملكية بالاسكندرية (صور)

بالكمامة والتباعد .. وفد "أهل مصر" يزور متحف المجوهرات الملكية بالاسكندرية (صور)