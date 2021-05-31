شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح كسر مفاجئ بمدينة الأقصر يتسبب في قطع المياه يومًا كاملًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عن انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة العاجلة بخط طرد صرف صحى الرئيسى قطر 700مم GRP بمدينة الأقصر.

وقال اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس الإدارة، إن كسرًا مفاجئًا بخط الصرف الصحي الرئيسى أدى إلى ضعف المياه بالأمس بمدينة الأقصر.

وأضاف أن الأعمال استمرت، وكانت تتطلب قطع المياه لمدة يوم بشكل كامل، موضحًا أن الشركة اتخذت بعض الإجراءات والحلول لاستمرار عمل محطات المياه وضخ مياه الشرب للمواطنين دون توقف الخدمة عن المدينة.

ووجّه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي الشكر إلى جميع المواطنين بمدينة الأقصر لتحملهم فترة العمل والإصلاح حتى عودة المياه بشكل كامل إلى جميع أنحاء المدينة.