شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات من الرئيس السيسي.. مصر ترسل هدية لمواطنى غزة من المساعدات الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت مصـر هديـة لمواطنى قطاع غزة من المساعدات الإنسانية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد الرئيس السيسى على أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وتوجه صباح اليوم رئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، إلى قطاع غزة لعقد لقاءات مع القوى والفصائل ألفلسطينية، مصطحبًا معه وزراء من السلطة ألفلسطينية.

وشهد أمس الأحد الاتفاق بين الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة على عقد مجموعة من الاجتماعات مع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بالقاهرة فى إطار جهود مصر الداعمة لتوحيد الموقف الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطيني للواء عباس كامل الذى نقل له رسالة من الرئيس عبد ألفتاح السيسى والتى أكد فيها دعمه ومساندته للشعب الفلسطينى بالفعل قبل القول وأن القضية ألفلسطينية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية، مؤكدا حرص مصر على مقدرات الشعب الفلسطينى ودعم قضيته ودعم الرئيس محمود عباس.

وكان الرئيس عبد ألفتاح السيسى قد وجه فى وقت سابق أمس الأحد، باستمرار الجهود والاجتماعات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة حماس.

وكان الرئيس السيسى قد أوفد رئيس المخابرات العامة لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو والجهات المعنية فى اسرائيل حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة ألفلسطينية.

كما أوفد الرئيس السيسى وفدا أمنيا رفيع المستوى إلى إسرائيل والأراضى ألفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار. ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

ووجه الرئيس الوفد لدفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني، مؤكدا على أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين اسرائيل وفلسطين.

ووجه الرئيس السيسى الوفد المصرى لدفع جهود بناء الإنسان الفلسطينى، مؤكدا على أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لعدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.