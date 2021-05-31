شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤقت بالحرارة ورياح.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين، 30 مايو 2021 إلى السبت 5 يونيو 2021، حيث يشهد اليوم ارتفاعا مؤقتا فى درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب البلاد معتدل ليلا.

واعتبار من غد الثلاثاء انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية :

- يوم الإثنين 31 مايو:

ارتفاع فى درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- يوم الثلاثاء 1 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- يوم الأربعاء 2 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- يوم الخميس 3 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.

- يوم الجمعة 4 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

- يوم السبت 5 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.