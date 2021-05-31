شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى غزة لـ"إكسترا نيوز": مصر دائمًا تقف بجانب فلسطين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا من داخل قطاع غزة، استعرض معاناة الفلسطينيين إثر العداون الإسرائيلى الأخير فى قطاع غزة، بجانب حجم الدمار الذى خلفه التصعيد الإسرائيلى الأخير.

واستمعت مراسلة القناة من داخل قطاع غزة إلى شهادات الأهالى فى القطاع عن حجم معاناتهم، ورسالتهم لمصر بعد تضامنها منع القضية الفلسطينية.

فيما قال أحد المتضررين من التصعيد الإسرائيلى فى غزة: نحن ومصر شعب واحد.. ومصر أم الدنيا"، وقالت أحد المتضررات فى القطاع: "طول عمر مصر وهى واقفة مع فلسطين من 48 وحتى الآن.. ومصر وفلسطين دولة واحدة.. ومصر دائما تقف بجانب فلسطين".