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أهالى غزة لـ"إكسترا نيوز": مصر دائمًا تقف بجانب فلسطين.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا من داخل قطاع غزة، استعرض معاناة الفلسطينيين إثر العداون الإسرائيلى الأخير فى قطاع غزة، بجانب حجم الدمار الذى خلفه التصعيد الإسرائيلى الأخير.

واستمعت مراسلة القناة من داخل قطاع غزة إلى شهادات الأهالى فى القطاع عن حجم معاناتهم، ورسالتهم لمصر بعد تضامنها منع القضية الفلسطينية.

فيما قال أحد المتضررين من التصعيد الإسرائيلى فى غزة: نحن ومصر شعب واحد.. ومصر أم الدنيا"، وقالت أحد المتضررات فى القطاع: "طول عمر مصر وهى واقفة مع فلسطين من 48 وحتى الآن.. ومصر وفلسطين دولة واحدة.. ومصر دائما تقف بجانب فلسطين".

 

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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