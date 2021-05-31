شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: خصصنا أماكن بمستشفيات العزل لعلاج المصابين بالفطر الأسود مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن 50% من المصابين بالفطر الأسود يحدث لهم وفاة مؤكدة أن المرض غير معدٍ وينبغي الإمتثال لكافة البرتوكولات العلاجية التى تحددها المستشفيات.

وأضافت الدكتورة جيهان العسال خلال فاعليات الوبينار العلمى حول مستجدات فيروس كورونا وعلاقتة بالفطر الأسود، أن الوزارة خصصت مراكز ووحدت لعلاج الفطر الأسود، وأقرت بروتوكول علاج محدث لمواجهة حالات الإصابة به.

وأوضحت أن عدد الحالات المصابة بالفيروس بسيطة، وأنه موجود منذ زمن والتطبيق الخاطئ للبروتوكولات وكذلك الإفراط في تناول المضادات الحيوية والأدوية بشكل عام وراء ظهوره، وطالبت بالالتزام بالبروتوكولات العلاجية المحدثة فقط .

وتابعت: خصصنا أماكن في مستشفيات العزل لعلاج مصابي الفطر الأسود مجانا.

يتناول الوبينار العلمى مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، فضلا عن الكشف عن بروتوكولات العلاج المحدثة مع توضيح الوضع الوبائى لاصابات الفطر الأسود بمصر .

وكان الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، قال إن الفطر الأسود موجود منذ قديم الأزل وكورونا فيروس مستجد وليس لهما ارتباط ببعض، فليس شرطا أن يصاب مريض كورونا بالفطر الأسود وهو مرتبط أساسا بنقص المناعة وبروتوكولات كورونا إذا طبقت بطريقة صحيحة وسليمة لا تؤدى إلى نقص المناعة تماما، وإذا جاء الفطر الأسود لمريض كورونا يكون نتيجة بروتوكول علاجى غير سليم أدى إلى نقص المناعة، وهذا ما حدث فى بعض دول الخارج، وهما غير متلازمين، مضيفا أن علاج الفطر الأسود متوفر داخل مصر وبأحدث الأنواع، ليس لوجود حالات ولكن كخطوة استباقية.