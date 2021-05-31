شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: توفير سيارات مياه لسد احتياجات أهالى المناطق المقرر قطع المياه عنها غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه عن 14 منطقة، وذلك يوم الثلاثاء المقبل من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 8 صباح اليوم التالي الأربعاء، وذلك بسبب طلب الهيئة القومية للأنفاق بأعمال تحويل خط الصرف الصحي قطر 1200 مم المتعارض مع تنفيذ محطة مترو الأنفاق " القومية " ضمن المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبري.

وأوضحت المحافظة فى بيان لها اليوم، أن المناطق المقرر قطع المياه عنها هى:"عزبة المفتى -المسابك-مدينة السادات-ارض الحداد- شارع الاعتماد- من فيلا مرجان حتى نقطة بشتيل- العروبة ومتفرعاتها -امتداد المعهد الدينى - امتداد سيدى عبدالعزيز - مابين العروبة والدائرى نزلة القومية- منطقة مسجد الخولى- داير الناحية- منطقة متولى الشعراوى - شارع القومية العربية".

وأكدت محافظة الجيزة، أنه من المقرر أن يتم توفير سيارات مياه لسد احتياجات أهالى المناطق المقرر قطع المياه عنها.

وأهابت محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة الانقطاع، مؤكدة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.