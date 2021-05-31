شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 41 محضر متنوع وضبط 12 شيشة وغلق مقهى بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، الإثنين، حملة مكبرة على المحلات التجارية والمقاهي والمواصلات العامة بمدينة اسنا، لمتابعة الالتزام لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتحقيق الانضباط العام، وذلك بمشاركة اللواء عبدالمجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والعميد محمد أبوعايد مأمور مركز شرطة اسنا.

وخلال الحملة تم المرور على شارع الراعى وترعة اصفون والبحر القديم، ورصدت الحملة التزام عدد كبير المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريات بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فيما تمكنت الحملة من ضبط 5 محلات تجارية مخالفة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها كما تم تحرير عدد 9 محاضر إشغال طريق، 4 محاضر بائع متجول، 6 محاضر نظافة عامة، وتنفيذ 17 إزالة إدارية.

كما تمكنت الحملة من ضبط عدد 5 مواطنين بدون كمامة، في المواصلات العامة وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيه )، وغلق مقهي يعمل بالمخالف وتم مصادرة 12 شيشة وتحرير محضر بذلك.

وخلال الحملة تم تعقيم وتطهير منطقة الراعي بالتنسيق مع شركة مياه الشرب باسنا، وشارك في الحملة عبدالرحيم طايع نائب رئيس مركز ومدينة اسنا والنقيب محمد فتحي شرطة مرافق اسنا، وياسر عشاوى مدير شركة مياه الشرب بإسنا ومختار عبدالمنعم مدير قسم الاشغالات بالمركز ومسئول رخص المحلات.