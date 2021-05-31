شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يزور القليوبية لتفقد مشروعات «حياة كريمة» والمنطقة الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الإثنين، بزيارة لمحافظة القليوبية يتفقد خلالها عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف المجالا.

تبدأ الزيارة بتفقد المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بتكلفة 20 مليون جنيه شاملة الأسفلت والانارة والزراعة، ثم تفقد مصانع وظيفتك جنب بيتك بقرية طحلة بمركز بنها، حيث قامت المحافظة بتوقيع بروتوكول تعاون مع كل من اتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، والجمعية المصرية لخدمات البحث والتدريب لتنفيذ المشروع، كما قامت بتخصيص أراضي من أملاكها بالقرار رقم 494لسنة2015 والمعدل بالقرار رقم 256لسنة2016 لصـــالح المشروع لإنشاء المصـــانع عليها، إضافة إلى التعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال المشروع.

وتم بناء 13 مصنع ملابس جاهزة بتكلفة بلغت17 مليون جنيه، شاملة أعمال مد المرافق دفعتها المحافظة من صندوق الخدمات والتنمية، ويتم تسديدهم من الإيجار الشهري للمصانع على مدار 10 سنوات تشغيل للمصنع.

ويتوجه الوزير والمحافظ لتفقد طريق مساكن طابا وحديقة طابا بمدينة بنها بتكلفة 30 مليون جنيه، ثم التوجه إلى مدينة شبين القناطر لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومنها مدرسة العوام الثانوي بكفرطحا (انشاء جديد) بتكلفة 12 مليون جنيه ونسبة التنفيذ 56%، وتفقد كوبري مشاه كفر شبين أعلى السكة الحديد بتكلفة 5 مليون جنيه، والتي يشرف على تنفيذها جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وهذا الكوبري سوف يخدم عبور الطلبة بداخل كفر شبين إلى المعهد الأزهري، ومدرسة التعليم الأساسي، ومتابعة رفع كفاءة وحدة التضامن الاجتماعى بقرية الاحراز بتكلفة 1.3 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 98% (اجمالي مشروعات الاحراز 30 مليون جنيه)، ورفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية الاحراز بنسبة تنفيذ 98% (لتكون اول وحدة صحية طبقا لكود التامين الصحى الشامل بنحو 10.5 مليون جنيه منهم 4 مليون اجهزة طبية تقريبا)، وتوصيل خدمة الغاز الطبيعى بقرية الاحراز بنسبة تنفيذ 80%، وتاهيل ترعة الجانبية اليمنى بتكلفة 15.3 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 40% بالاحراز، وتفقد محطة رفع الصرف الصحى بقرية تل بنى تميم بتكلفة 50 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 59%.

بعذ ذلك يتفقد الوزير مبنى مجلس المدينة بحضور رئيس هيئة الابنية التعليمية بتكلفة 10 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية بالمحافظة، ومحطة معالجة سسل توسعات محطة معالجة شبين القناطر وجاري أعمال التسليم بطاقه٦٥الف متر٣/يوم المرحله الثالثة) بتكلفة 480 مليون جنيه، ثم تفقد مشروع انتاج 30 مليون بيضة بالخانكة، حيث تم تأسيس المشروع في شهر مايو من العام 1981، بمنحة ألمانية، وبدأ التشغيل الفعلي بالمشروع واستقبال أول دفعة «كتاكيت»، في شهر يونيو 1983، وذلك فور الانتهاء من أعمال التركيبات بوحدة التربية.

علما بأن الطاقة الإنتاجية تبلغ 33 مليون بيضة في السنة الواحدة، ويتكون المشروع من مصنعين للأعلاف، والذي يصل طاقة كل منهما 5 آلاف طن سنويا، كما يشمل «2 عنبر تربية + 6 عنبر إنتاج» وطاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، بخلاف أن المشروع يساهم في بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين.